ÕL MILANO | Jukka Toijala: kui teisel poolajal oli võit selge, rääkisime, et peaksime võitma rohkem kui 21 punktiga

Kuigi pärast esmaspäevase Horvaatia kohtumise lõpusireeni (70 : 73) oli eestlaste mast väga maas, siis brittidega mängiti terve kohtumine väga energiliselt ja motiveerituna. „Nägin juba eile õhtul, et nad ei vaja lisamotivatsiooni,“ rääkis Toijala ajakirjanikele Eesti koondise teisipäevasest häälestusest. „Kuigi juba mõtlesime, et pole mingitki võimalust edasipääsuks, siis õhtusöögilauas jutte kuuldes ja mehi nähes sain aru, et nad tahavad veel mängida ja on valmis mängima. Lisaks, kui sul on 3000 fänni ja nad hakkavad laulma – vot see on motivatsioon!“