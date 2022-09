„ILUSATE KAOTUSTE“ TOP20 | Miks Eesti sportlased nende peale nii meistrid peavad olema?!

Eesti spordi eripäraks näivad olevat „ilusad kaotused“ – ehk need hetked, kui jubedalt tahaks ropendada, et hea või parem tulemus läks käest, aga samas ütleb kaine mõistus, et juba praegu said meie atleedid hakkama eneseületusega, kui ei hüpanud suisa päris üle oma varju.