"VIIES VEERANDAEG" MILANOS | Võit on käes, edasipääsulootus ka (veel) elab – kas EM-finaalturniiri saab pidada edukaks?

Rasmus Voolaid ja Hindrek Pärg on taaskord eetris Milanost ja esmakordselt on põhjust ka rõõmustada – Eesti alistas Suurbritannia ja EM-finaalturniiril nullipoisiks ei jää. Ometi on teisipäevases saates kõige rohkem sarkastilisi nalju ja iroonilisi kommentaare.