Šahtari avavooru purustustöö viis lõpule mängija, kelle karjäär rippus aasta tagasi võika vigastuse tõttu juuksekarva otsas

Jalgpalli meistrite liiga teisipäevase mänguõhtu suurimate üllatuste eest hoolitsesid Zagrebi Dinamo ja Donetski Šahtar, kes said vastavalt jagu Londoni Cheleast ja RB Leipzigist. Šahtari võit on horvaatide omast ilmselt kraadi võrra väiksem sürpriis, kuid samas lõpuks tabloole jäänud skoor 4 : 1 on kindlasti selline, millest poleks Ukraina klubi mängijad ka ise enne mängu algust julgenud unistada.