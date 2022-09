Lekkiv katus venitas Ameerika meistrivõistluste kossumatši kahe ööpäeva pikkuseks

Nimelt asusid pühapäeval Recife linnas Geraldo Magalhãesi nimelisel areenil maid ja puid jagama USA ja Venetsueela koondis. Turniiril ilma NBA tähtedeta mängiv USA juhtis esimese poolaja lõpuks 48 : 21, kuid teiseks poolajaks meeskonnad enam väljakule ei tulnud. Põhjus? Recifet tabas nii tugev vihmasadu, et spordisaali katus ei pidanud valingule vastu ning hakkas mitmest kohast lekkima! Põrand oli vett täis ja nii võtsid korraldajad vastu otsuse, et mängijate turvalisuse huvides edasi ei mängita. Samas pandi paika, et teise poolajaga minnakse edasi paari päeva pärast ehk teisipäeval. Mis tähendas omakorda seda, et vahepeal ehk esmaspäeval kohtus USA Panamaga (võit ameeriklastele 88 : 58) ja Venetsueela Mehhikoga (võit Venetsueelale 80 : 74).