Taaramäe ja sloveenia staar katkestasid, Vuelta võitja on sisuliselt selge

Eesti rattur hoidis üldarvestuses 20. kohta. Kaheksandal etapil kolmanda koha saanud eestlane liikus seega karjääri parima tulemuse suunas – mullu sai ta kokkuvõttes 55., viis aastat tagasi 147. ning 2009. aastal 74. koha. Suurtuuridest on 35aastane Taaramäe üldarvestuses lõpetanud Tour de France'i parimal juhul 11. (2011) ja Giro d'Italia 29. positsioonil (2016).

Roglič oli üldarvestuses teisel kohal, kaotades Remco Evenepoelile (Quick-Step Alpha Vinyl) 1:26. Nähtavasti soovis sloveen finišispurdiga sellest vahest mõned sekundid kärpida, kuid ta põrkas hoopis kokku Fred Wrightiga (Bahrain-Victorious). Roglič kukkus ja kuigi suutis end püsti ajada ja üle finišijoone veereda, teatas Jumbo-Visma kolmapäeva hommikul, et staari sõidud Vueltal on selleks korraks sõidetud.

„Kahjuks ei saa Primož Roglič eilse kukkumise tagajärjel 17. etapile startida,“ nenditakse teates. „Head paranemist, meister! Täname sind kõigi ilusate hetkede eest tänavusel Vueltal. Sul olid viimasteks päevadeks auahned plaanid, kuid paraku pole määratud need täituma.“

Evenepoeli edu järgnevate ees on nüüd selline, et vaid suuremat sorti ebaõnn võiks belglase üldvõidu nurjata. Enric Mas (Movistar Team) kaotab talle teisena 2.01 ja Juan Ayuso (UAE Team Emirates) kolmandana juba 4.49.