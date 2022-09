VIDEO | Ikkagi härrasmees! Kyrgios surus võidumehel viisakalt kätt, enne kui hakkas reketeid purustama

„Ausalt, ma tunnen ennast nagu s***,“ ei hakanud Kyrgios asju ilustama, kui veidi rahunenult reporterite juurde jõudis. „Ma tunnen, et vedasin nii paljusid inimesi alt. Need neli [suure slämmi] turniiri on ainsad, millel on tähtsust. Nüüd on tunne, nagu peaks seda kõike jälle uuesti alustama. Pean ootama kuni Austraalia lahtisteni. See on masendav. Ma mõtlen, südantlõhestav. Mitte ainult minu jaoks, kuid kõigi jaoks, kes tahtsid, et ma võidaksin.