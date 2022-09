Vägevas hoos ameeriklane alistas maailmarekordiomaniku ning kerkis kõigi aegade teiseks

Kui Oregoni MMil tõukas Kovacs 22.89, ent jäi viie sentimeetriga alla maailmameistriks tulnud Crouserile, siis pärast seda on ta võitnud kuus võistlust järjest. Augustis sai sportlane Ungaris kirja taas 22.89.

Täna tõugatud 23.23 on kõigi aegade kolmas tulemus. Sellest on enamat suutnud kahel korral Crouser, kes tõukas mullu USA olümpia katsevõistlustel 23.37 ning seejärel Tokyo OMil 23.30. Ajaloo jooksul on üle 23 meetri tõuganud veel ameeriklane Randy Barnes (23.12; 1990. aastal) ning sakslane Ulf Timmermann (23.06; 1988).