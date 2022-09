ÕL MILANOS | Koondise abitreener Heiko Rannula: EM-finaalturniiri oli koondise jaoks vahefiniš. Pikemalt koos püsides aitavad need kogemused meid tulevikus kindlasti

Kuna neljapäeval on koondise selle suve viimane mäng ja peatreener Jukka Toijalaga on räägitud viimaste kuude jooksul lõpmatuseni, soovisime uurida hoopis, kuidas abitreenerid kõike nähtud ja kogetud näevad. Õhtuleht istus Rannulaga veidi pikemalt maha pärast kolmapäevast koondise trenni uurimaks, kui keeruline oli pärast Eesti meistriliiga võitu ümber lülituda koondise lainele, kuidas terve koondisesuvi on olnud läbi tema silmade ja mis on tema jaoks olnud kõige suurem õppetund. Juttu tuleb ka otsusest minna BC Kalev/Cramo peatreeneriks ja sellega kaasnevad väljakutsed sellel suvel, EM-finaalturniiri koosseisuvalikutest ja miks oli paar kohtumist sel suvel koondislastele reaalsuskontrolli eest.