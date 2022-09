ÕL MILANOS | NBA staare rappinud Drell: Bogdanovic palus, et annaksin talle paar lihtsat korvi. Ütlesin, et ei saa

Kui vaadata statistikat, siis ongi Drell olnud Eesti paremuselt teine mängija – Kotsari senise turniiri kasutegur on 16,5 ja Drelli oma 13,5. Järgmistel meestel jääb see juba alla kümne. Drelli keskmised näitajad on 10,8 punkti ja 4,0 lauapalli. Aga tema vägevate esituste nägemiseks ei ole vaja silmi paberile suunata, sest see karjub näkku ka väljakult. Kui Drell on platsil, siis ta kohe kindlasti ei tee oma asju vaikselt.

„Ma ei tea, miks minu mäng teistele nii positiivne üllatus on. Mina olin küll endas kindel ja teadsin, et ma suudan nii teha,“ selgitas ta. Üks asi oli siiski ka tema jaoks natuke üllatav – et peatreener Jukka Toijala ta põhiviisikusse usaldas ja on talle andnud nii palju minuteid. Muidu on algkoosseisus platsile sammunud pigem Sander Raieste, kes on EMil olnud tubli rollimängija.