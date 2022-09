KREEKA RALLI: Tänaku kiireim aeg testikatsel varjab tegelikku probleemi

Tänaku kolmandal läbimisel näidatud tulemus 2.37,9, mis on 0,3 sekundit kiirem tema tiimikaaslasest Thierry Neuville’ist on küll tore, aga ei anna tegelikult väga palju infot – et eestlane oskab kiiresti sõita, on kõigile teada niigi. Pigem annab see aeg Eesti spordifännidele hoopis võltslootust, et Tänak võiks olla Kreekas soosikute seas ja võtta WRC-hooajal kolmanda järjestikkuse rallivõidu.