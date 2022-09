Tennisetäht pöördus hädas õlle poole

Kolmapäeval olid New Yorgis kavas nii meeste kui ka naiste üksikmängu kahed veerandfinaalid. Lisaks juba eelmainitud tulemusele edenes nelja parema sekka (ja kohtub seal Świątekiga) Arõna Sabalenka (WTA 6.), kes oli 6 : 1, 7 : 6 (7 : 4) üle Karolina Plíškovást (WTA 22.).

Meeste seas valmistas väiksemat sorti üllatuse Frances Tiafoe (ATP 26.), kes lülitas 7 : 6 (7 : 3), 7 : 6 (7 : 0), 6 : 4 konkurentsist maailma 11. mehe Andrei Rublevi. Carlos Alcaraz (ATP 4.) pidi rabelema aga üle viie (!) tunni, et lõpuks 6 : 3, 6 : 7 (7 : 9), 6 : 7 (0 : 7), 7 : 5, 6 : 3 olla üle Jannik Sinneristst (ATP 13.).

Nüüd siis aga selle teema juurde, millest lugu alguse sai. Pegula vandus Swiatekile alla tunni ja 53 minutiga. „Ma olen hetkel veidi tühi,“ tunnistas tänavu kolmel korral slämmiturniiril veerandfinaali jõudnud, kuid seal alati kaotanud ameeriklanna matsijärgsel pressikonverentsil. „Ma käin tunnetega edasi-tagasi. „Oh, ma peaks positiivne olema…“ Aga samas, ma mõtlen, et p*****, kolm veerandfinaali. Andke andeks, aga see imeb. See imeb!“