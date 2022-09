MEISTRITE LIIGA: 13aastasena tehtud tätoveering leidis 14 aastat hiljem sihtotstarbelist kasutust!

Kolmeväravaline allajäämine oli Liverpooli ajaloo kõige sandima meistrite liiga tulemuse kordamine ning üldse negatiivne Inglismaa vutiajalugu – viimati algas mõne meeskonna tee kangeimas klubisarjas nõnda sandisti 2003. aastal, kui Londoni Arsenal sai 0 : 3 peksa Milano Interilt.

„Mängisime avapoolajal halvasti, aga tavaliselt ei lase me kolme väravat lüüa,“ nentis matši järel Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. „Alissoniga väravas peab ikka tõesti halvasti mängima, et midagi sellist juhtuks. Tundub, et peame end taasleidma. Palju asju on puudu.“