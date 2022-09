Harjumatu juhus: Ott Tänak on Kreeka rallil alles tähtsuselt teine eestlane

Akropolise ralli on hooaja viimane mõõduvõtt JWRC arvestuses ehk selgub maailma parim noor rallisõitja. Seis on kergelt öeldes intrigeeriv, sest reaalne tiitlišanss on tervelt neljal mehel. Hetkel juhib punktarvestust tiitlikaitsja Sami Pajari 85 silmaga – kuna tal on kirjas esikohad nii Portugalist kui ka Rally Estonialt, siis edestab ta samal skooril, kuid vaid Rootsi ralli võitnud Jon Armstrongi.

Tabeli kolmandalt realt leiab Robert Virvese, kes tegelikult on aga teine.