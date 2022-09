OTSEBLOGI | Eesti lõpetab EM-finaalturniiri Kreeka vastu. Kas Giannis tuleb platsile?

Enne Kreekaga kohtumise algust üks huvitav avastus - nimelt on Eesti koos Serbiaga olnud terve senise EM-finaalturniiri parimad kaitsemeeskonnad. Mõlemad koondised on lasknud vastastel visata mängudes keskmiselt 73 punkti. See pole kuskilt otsast halb märk, hoopis väga kõva tunnustus eestlastele. Samas tuleb silmas pidada, et eestlastel on mängimata senise turniiri neljanda kõige resultatiivsema koondisega. Kreeklased on seni visanud mängus keskmiselt 91,5 punkti. See näitaja on kõrgem vaid Sloveenila (92,8), Saksamaal (92,6) ja Serbial (92,5).