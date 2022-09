OTSEBLOGI | GIANNISE VASTU EI SAA! Kreeka superstaar viskas avapoolajaga 25 punkti, Eesti on suures kaotusseisus

Kas statistikasse on mõtet piiluda? Veidi ju võib.



Kreeka visketabavus väljakult on fenomenaalne, 62%. Samas tõele au andes, siis kolmeseid on proovitud vaid seitse korda ning lõviosa üritustest on tulnud kõik korvi alt. Lauavõitluse Eesti isegi võitis, saades ka viis ründelauda, aga kui kreeklased tabavad nii hästi, ja eriti korvi alt, siis ründelauavõimalusi ju eriti ei tekigi. Üks suur erinevus on ka vigadel - Eesti on teinud 16 isiklikku viga, Kreeka vaid 7. Aga nagu eelnevalt mainitud, siis väga mitmed Eesti vead olid väga küsitletavad. Kahekordne erinevus on ka pallikaotustes - Eestil neid kogunenud 10, Kreekal viis.



Kohtumise resultatiivsematest rääkides, siis üllatus-üllatus, üleplatsimees on Giannis 25 punktiga (visked väljakult 10/9, vabavisked 7/6). Tema arvel ka kolm lauapalli ja kaks söötu, tema +/- näitaja on 18 ja kasutegur 29… Eesti resultatiivseim on Janari Jõesaar kaheksa punktiga, seitse silma on lisanud Kitsing ja Vene. Hea meel k tõdeda, et kõik 11 eestlast, kes täna võistlusvormi selga tõmbasid, on saanud mänguaega.