PIIRIDE KOMPAMINE: kuidas jõuaks Kristjan Ilves pidevalt poodiumile?

Ilves ja norralasest treener Jan Schmid on seda meelt, et eestlasest ei saa iialgi maailma kiireimat suusatajat, kuid eesmärk on omada otsustavatel hetkedel maksimaalselt värskeid jalgu, et edestada konkurente lõpuspurdis. Olümpiahooajal jäi esimesest MK-etapi võidust puudu imevähe.

Jalgratast pole suvel leiutatud, aga tööd on maikuust alates tehtud mehe moodi. „Mai, juuni ja juuli olid väga-väga rasked, just suusapoole pealt. Värskeid perioode väga ei olnud,“ ütles Ilves täna Tallinnas toimunud pressikonverentsil.

Treeningmaht oli võrreldav eelmise suvega, kuid harjutuskordade ülesehitus pisut erinev. Näiteks prooviti suusavõimekust tõsta nii, et tehti intervalle kaks korda päevas, hommikul ja pärastlõunal, kuid lühemalt ja intensiivsemalt. Seekord ei antud asu ka juuni ja juuli hüppelaagrites, vaid pikiti sinnagi murdmaatrenne.

„Üritame leida väikseid asju, mis võiks toimida. Ega sada protsenti ei tea, kas see on õige, aga usaldan treenereid täielikult,“ märkis Ilves, kes rassis neljandat suve Norra koondisega.