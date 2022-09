RALLIBLOGI | Hyundai lubas Neuville'il Tänaku ees esikoha võtta. Virves võitis MM-tiitli!

Peaagu aastase vahe järel MM-ralli võitnud Neuville tõdeb finišis, et hooaeg on olnud raske ja pärast tema jaoks väga keeruliselt kulgenud kodurallit Belgias on võit Kreekas suureks kergenduseks. Kuid belglane rõhutab erinevalt Tänakust, et kõige tähtsam on see, et meeskond võttis esimese, teise ja kolmanda koha.