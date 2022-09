RALLIBLOGI | Kohtunikud reageerisid sõitjate pahameelele, Loeb jätkab liidrina

Neuville läheb omakorda 2,2 sekundiga Evansi ette, kuid on veendunud, et tagant tullakse veel kiiremini, sest tee läheb aina puhtamaks. Temagi on rahul, et stardiintervallid suurenesid, kuid märkis, et nii pidanuks olema juba eelmisel katsel.