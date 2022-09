RALLIBLOGI | Loeb ja Loubet löövad vinget lahingut, Tänak lõpetas päeva kuuendana

Vastus on, et ei suuda! Loubet kaotab katsel Loebile täpselt 10 sekundiga ja see tähendab seda, et päeva lõpuks on uus liider taas Loeb, kes edestab kaasmaalast 1,7 sekundiga. Kolmas on Lappi (+8,7) ja Tänak lõpetab reedese rallipäeva kuuendal kohal (+31,1).