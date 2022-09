Moncet vastas Tänaku kommentaarile: seda polnud meeldiv lugeda

Ott Tänak ütles hiljuti, et Julien Moncet ei peaks olema Hyundai meeskonna pealik. Ralliässa sõnul tuleks tal pigem jääda oma liistude juurde ehk tegeleda mootoriga. Prantslane tõdes, et seda polnud tal meeldiv kuulda ning leiab, et selline arvamus võinuks jääda tiimisiseseks.