ÕL MILANOS | Peatreener Jukka Toijala pärast EM-finaalturniiri: kiitvaid sõnumeid on tulnud igalt poolt, Eesti pole enam mingi suvaline sats Baltimaalt

„Olen rahul sellega, et võitlesime lõpuni,“ lausus Toijala meediale. „Poisid on kindlasti väsinud nii füüsiliselt kui ka vamselt. Nad pingutasid nii palju, koormus oli päris suur, aga eks fännid push'ivad (motiveerivad, utsitavad tagant - H.P.) meid ka. Me ei tahtnud mängimist lõpetada, vaid pingutasime lõpuni ja tasemevahe oli nähtav, kui palju paremad mehed Kreekal on. Müts maha poiste ees, nad pingutasid kõik viis mängu nii nagu oskasid ja see oligi eesmärk.“