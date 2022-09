ÕL MILANOS | Vaevalt poolteist tundi peale kuninganna surmateadet pidid britid juba platsile astuma: „Saime mängimisega kuninglikku pere austada."

Suurbritannia pole suur kossuriik. Näiteks teisipäevases kohtumises Eesti vastu piisas kahe käe sõrmedest, et brittide fännid üles lugeda. Ühe käe omadest, et loetleda ära lipud ja muu rahvussümboolika. Kuigi samad inimesed olid terve turniiri omasid toetamas käinud, siis Itaalia vastu nad enam saali ei jõudnud. Usutavasti just kuninganna surma tõttu.