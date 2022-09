Miks eelistas Red Bull Kristjan Ilvest kahevõistluse valitsejale?

Lugu lihtne: Red Bull tahaks, aga ei saa. Nimelt soovib end usinasti spordi kaudu turundav firma, et nende atleedid kannaks Red Bulli värvides kiivrit, nagu Kelly Sildaru, sest see on kõige nähtavam ja seeläbi magusam koht. Norra kahevõistluse spordidirektor Ivar Stuan selgitas eile Tallinnas Õhtulehele, et nende reeglid seda ei võimalda.