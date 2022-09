Vips oli vabatreeningul omast klassist, kuid kvalifikatsioon suurt rõõmu ei pakkunud

Vips näitas vabatreeningul nii head kiirust, et edestas järgnevaid peaaegu kalendriga. Vähem kui pool sekundit kaotasid talle vaid kolm meest, parimana jäi šveitslane Ralph Boschung (Campos) eestlasest maha 0,313 sekundiga.

Samas tähendab kvalifikatsiooni kaheksas koht seda, et laupäeval kell 19 algavale sprindisõidule saab Vips startida kolmandalt positsioonilt. Põhisõit on kavas pühapäeval kell 11.05 ja siis peab eestlane rajale tuhisema oma kaheksandalt kohalt.

MM-sarja üldliider on brasiillane Felipe Drugovich (MP) 233 punktiga. Talle järgnevad prantslane Théo Pourchaire (ART) 164 ja ameeriklane Logan Sargeant (Carlin) 130 punktiga. Vipsil on koos 99 punkti, millega ta on kaheksandal kohal.