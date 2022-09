HINDED KORVPALLIKOONDISELE: kahest pääseti, aga viiest jääb ka puudu

Martin Dorbek – 3

Keskmiselt mängus 0,4 p, 1,4 lp, 0,4 rs

Omas rollis on Dorbek väga väärtuslik mees, aga kuna see roll on lihtsalt niivõrd väike, siis seetõttu ei pälvi ka kõrgemat hinnet. Kui on vaja kaheks minutiks platsile tulla ja suruda vastaste tagamehi vea piiril – omades samas luba sellest piirist ka üle minna –, on Dorbek selleks endiselt täpselt õige mängija. Kindlasti oli absoluutselt õige käik ta koondisesse kutsuda, sest ka selliseid mehi on väga vaja.