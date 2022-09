Itaalia GP kvalifikatsioonis oli parim Leclerc

Leclerc, kes sai 2019. aastal Itaalias Monza ringrajal oma karjääri teise etapivõidu, jäi ajasõiduga rahule ning loodab, et tal õnnestub ka pühapäeval esimeseks tulla. „Imeline. See polnud kerge kvalifikatsioon. Teadsin, et vormelil oli palju potentsiaali, kuid mul ei tulnud alguses kõik välja. Viimane ring aga õnnestus. Loodan siiralt, et suudan homme finišeerida nagu 2019. aastal,“ vahendas Monaco piloodi sõnu BBC.