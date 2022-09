Sordo selgitas, miks ei kuulanud käsku ega lasknud Tänakut mööda: kui Ott on minu peale pahane, siis olgu nii

Kuna Ott Tänakul on vähemalt matemaatiliselt võimalik tulla tänavu maailmameistriks, tahtis Hyundai meeskond, et Dani Sordo laseks eestlasel Kreeka ralli avapäeva viimase katsega endast mööduda. Sel hooajal oma kolmandat etappi sõitev hispaanlane tõdes aga, et sai tiimi käsust teada liiga hilja.