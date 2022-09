VIDEO | Świątek tõestas US Openi finaalis oma esireketi staatust

Kohtumine 21aastase poolatari ja temast seitse aastat vanema Tuneesia tennisisti vahel kulges mõlemas setis suhteliselt sarnaselt: Świątek asus juhtima 3 : 0, lubas siis sisse väikese mõõna, kuid suutis setid ikkagi võidusadamasse tüürida. Avasetis tuli Jabeur kaks-kolme peale, kuid kaotas siis kohe oma servigeimi ja otsa veel kaks geimi, nii et sett 6 : 2 Świątekile. Teises setis suutis Jabeur viigistada seisu neli-neljale, olles jäänud 0 : 3 ja 2 : 4 kaotusseisu, kuid murrangut see siiski ei tähistanud. Sett läks kiiresse lõppmängu, mis kulges väga tasavägises heitluses. Jabeur juhtis vel 5 : 4, kuid viimased kolm punkti kuulusid Świątekile ja nii kuulus talle ka karjääri esimene US Openi tiitel.

Matš kestis üks tund ja 51 minutit. Statistilised näitajad olid lõpuks üsna võrdsed, kuid siiski pisut Świąteki kasuks. Nii lõi poolatar ühe ässpallingu, tuneeslanna mitte ainsatki, topeltvigu tegi Świątek kaks ja Jabeur neli. Esimese servi õnnestumise protsent oli Świątekil 79 ja ta võitis 58 protsenti esimesel servil mängitud punktidest, Jabeuri vastavad numbrid olid 63 ja 53. Äralööke kogunes Świątekile 19, Jabeurile 14, sundimata vigu tegi Świątek 30 ja Jabeur 33. Murdepalle oli Świątekil 12, millest realiseerida suutis ta viis, Jabeur võinuks vastase pallingu murda üheksal korral, kuid suutis seda teha vaid kolmel. Kokku mängiti välja 147 punkti, millest Świątek võitis 81 ja Jabeur 66.

„Ega ma [turniiril] suurt midagi ei oodanud. Enne turniiri oli keeruline aeg,“ lausus Świątek pärast finaali. „Kuid see annab mulle kinnituse, et minu piiriks on vaid taevas. Olen uhke, natuke ka üllatunud, kuid kõige rohkem olen lihtsalt õnnelik, et ma suutsin selle ära teha.“

Tänavu ka Wimbledoni turniiril finaali jõudnud, kuid seal Jelena Rõbakina paremust tunnistama pidanud Jabeur nentis, et Świątek tegi temaelu keeruliseks ja vääris võitu.