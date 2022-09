Kokkupõrke põhjustanud Vips jäi Itaalia GP põhisõidul esimesena punktideta

Kui sõit jätkus, lõi Vips lahingut üheksanda-kümnenda koha nimel. Ent 13. ringil põrkas ta kokku enda ees sõitnud Liam Lawsoniga (Carlin). Žürii asus asja uurima ning peagi leiti, et Vips oli kokkupõrke põhjustamises süüdi ja talle määrati karistuseks 10 sekundit seisa/sõida boksiteel. Sellega oli eestlase lootus punktikohast ka kadunud: rajale naastes oli ta jätkajatest eelviimane ehk 13. ja kuigi lõpuks märgiti Vipsile protokolli 11. koht, siis ilmselgelt see talle mingit rõõmu ei pakkunud.

F2 hooajale tõmmatakse joon alla 19. ja 20. novembril Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis sõidetava etapiga. Drugovichil on koos 239 punkti, teine on Pourchaire 164 ja kolmas Sargeant 135 punktiga. 109 punkti kogunud Vips on kümnendal kohal.