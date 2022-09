SKANDAALNE OTSUS: Hyundai esimene kolmikvõit andis Tänaku tiitlilootustele ränga hoobi

Märksõna „tiimikäsklused“ on (tehnika-) spordis alati väga ropu alatooniga. See tähendab, et asju ei panda võistlusel paika sportlikel alustel, vaid kusagil tagatubades eelistatakse üht sõitjat teisele, kuigi viimane oli parajasti kiirem ja parem.

Ent tiimikäsklustel ja tiimikäsklustel on vahe. Vanemad vormelisõbrad mäletavad vast 20 aasta tagust Austria GPd, kus terve nädalavahetuse parim olnud Rubens Barrichello pidi tiimikaaslase Michael Schumacheri lõpusirgel mööda laskma. Schumacher oli selleks hetkeks juba MM-sarja suveräänne liider ning võitis lõpuks tiitli ülivõimsa eduga, jäämata hooaja peale kordagi poodiumilt välja. Austrias toimunu oli häbiväärne juhtum, mille puhul oli ette näha, et see ei mängi MM-sarja kokkuvõttes mitte kõige vähematki rolli ning see naeruvääristas kogu vormelikaruselli.

Tänavusel Kreeka rallil oli olukord vastupidine – MM-sarjas pole (või polnud) asjad kivisse raiutud. MM-sarja näiliselt ülikindlalt juhtinud Kalle Rovanperä sõitis kraavi Belgias ja puusse Kreekas. Kui Soome ralli järel olid tema edunumbrid hiiglaslikud 94 punkti, siis kaks võistlust hiljem oli õhus reaalne võimalus, et vahe kahaneb sellest vähem kui pooleni – ja hooaja lõpuni on veel kolm etappi minna.

Järgnevad sõnad ei ole lausutud sinimustvalgeid prille kandes, vaid tegu on kaine loogikaga: AINUS rallisõitja, kel on reaalset lootust Rovanperä tänavust võitu väärata, on Ott Tänak. Sealjuures saab Neuville selles AINULT iseennast süüdistada: kui pärast Soomet lahutas teda ja tiimikaaslast Tänakut vaid üks punkt, siis belglase lihtlabane sõiduviga kodusel rallil tähendas, et Tänak kaotas Kreeka stardijoonel Rovanperäle 72, Neuville aga 97 punktiga.