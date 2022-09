Levadia sai vähemuses lõpetanud Kalevi üle kindla võidu

Kohtumise algus lükkus seejuures umbes viis minutit edasi, sest Levadia meeskonnal olid kaasas valet värvi sokid. Mänguskoori avas kümnendal minutil Maximiliano Ugge, kes virutas karistusala joonelt pall tugeva löögiga püüdmatult värava tagumise posti juurde. 24. minutil leidis Zakaria Beglarišvili kavala läbisööduga Robert Kirsi, kes lükkas nahkkera kena puutega enda ette ning saatis selle terava nurga alt puuriluku selja taha – 2 : 0.

Teisel poolaja alguses tegi Froday Trawally selja tagant jõhkra vea Mark Oliver Roosnupule. Kui Kalevi mängija sai vea eest punase kaardi, siis pärast olukorda tõuklema läinud Levadia mängija pääses kollasega.

53. minutil sai Levadia kirja kolmandagi kolli, kui Til Mavretici löök umbes 20 meetrilt maandus kaunilt värava tagumises nurgas.

Roosnupp tunnistas matši järel Soccernet.ee otseülekandes, et reageeris natuke üle pärast seda, kui Trawally talle vea tegi. „Võib öelda nii küll. Kui keegi hüppab tagant kaks jalga ees säärde, siis pole see meeldiv tunne ja ilmselgelt läheb silme eest korraks mustaks,“ selgitas ta. Poolkaitsjal jääb kollase kaardi tõttu kõrvale ka Levadia järgmisest matšist FC Kuressaarega.

„Ega enne mängu ei mõtle keegi garderoobis, palju tal on kollaseid kaarte. Minult oli see loll kollane, sest see polnud mänguline situatsioon. Aga meil on mängijaid küll, tahame järgmine nädal ka Kuressaaret võita,“ lausus Roosnupp.

Kalevi kapten Hannes Anier tõdes pärast matši, et tasemevahe oli küllaltki selge, kuid sellegipoolest lootis ta mängust enamat. „Lasime esimesel poolajal kaks väravat lüüa, sellest oli raske tagasi tulla. Olid omad momendid, mul samamoodi, aga kuidagi ei tule see hooaeg väravaid. Kui oleks ühe tagasi löönud, siis oleks neil läinud mäng närvilisemaks. Kindlasti ei saa rahul olla. Tuleb aru saada, et meie mängime tabeli teises otsas, Levadia aga tipus. Võitlesime kõvasti, aga ju siis ei suutnud oma võimalusi ära lüüa,“ lausus ta.

Liidrina jätkab tunamullune tšempion FC Flora, kes alistas reedel tulemusega 1 : 0 Tartu Tammeka. Nad on võitnud 28 matšist 25 ning teinud lisaks kolm viiki, mis annab kokku 78 punkti. Levadia jääb neist maha kümne silmaga, kolmas on Nõmme Kalju 52 punktiga. Konkurentidest mängu vähem pidanud Paide Linnameeskond on 50 silmaga neljas. Kokku mängitakse meistriliigas 36 vooru.