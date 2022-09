Soome ralliekspert: Hyundai ei taha Tänakut iga hinna eest endale hoida

Taipale kirjutab ajalehes Iltalehti, et eestlane on terve aasta vältel meeskonda kritiseerinud. „Ott Tänakule maksis viimaks kätte pidev tujutsemine. Hooaja lõpus võib see minna veel talle kalliks maksma. Ta on suurim oht Kalle Rovanperä tiitliunistusele. Soomlase viimased rallid on olnud kahvatud ning kuna Hyundai ja Tänak on olnud suurepärases vormis, on tiitlivõitlus taas lahtine,“ arutles spordiajakirjanik.