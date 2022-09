VIDEO | 19aastane hispaanlane tuli USA lahtiste tšempioniks ning püstitas ajaloolise rekordi

Alcaraz, kes oli nii neljandas ringis, veerand- kui ka poolfinaalis teeninud võidu viiesetilise mängu järel, alustas finaali hästi ning sai kolmandas geimis hakkama servimurdega, minnes 2 : 1 juhtima. Oma pallingul ei loovutanud ta avasetis ühtegi geimi ning võitis selle 6 : 4.

Kuid Ruud ei lasknud end kaotusseisu jäämisest heidutada ning jäi rahulikuks. Norralane oli oma rünnakutel täpne ning võitis teise seti 6 : 2. Kolmandat setti alustas Alcaraz servimurdega, kuid paistis olevat raskustes. Ehk jättis oma jälje 20 tundi ja 20 minutit tennist, mida oli noor hispaanlane mänginud enne finaali? Ruud suutis neljandas geimis servimurdega vastata ning seisu viigistada.

23aastane Norra tennisistil, kes oli tänavu jõudnud finaali ka Prantsuse lahtistel, oli seisul 6 : 5 kaks murdepalli, ent Alcaraz suutis mõlemad päästa ning viis seti kiiresse lõppmängu. Seal kaotas ta esimese punkti, kuid võitis seitse järgmist ja läks kohtumist settidega 2 : 1 juhtima.

Neljandas setis oli Alcaraz juba selgelt parem. Ta pääses servimurde järel 4 : 2 juhtima ning võitis lõpuks seti 38 minutiga.

Matš kestis kokku kolm tundi ja 20 minutit. Alcaraz lõi 14 serviässa, Ruud neli. Äralööke tegi hispaanlane 55, vastane 37. Samas tegi norralane vähem nii topelt- (2 vs 3) kui ka lihtvigu (29 vs 41).

Alcaraz, kellest sai noorim slämmiturniiri tšempion pärast Rafael Nadali triumfi 2005. aasta Prantsusmaa lahtistel, lausus pärast võitu, et ei lasknud end finaalile eelnenud pikkadest ja kurnavatest matšidest mõjutada. „Olen alati öelnud, et väsinud olemiseks pole aega. Väljakul tuleb anda endast kõik,“ vahendas Alcaraze sõnu The Guardian.

Võidumees jätkas: „Unistasin juba väikse lapsena sellest, et minust saab maailma esireket ning slämmiturniiri võitja. Nägin selle nimel väga kõvasti vaeva. See on tõeliselt eriline hetk.“