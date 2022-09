Tänak kiitis Virvest: ta oli kindlasti palju targem kui mina omal ajal

„Ta pole lihtsalt eestlane, vaid ta on Saaremaalt. Olen ka ise väikeses Eestis samast kohast pärit. Ta on teinud suurepärast tööd ning oli kindlasti kõvasti targem kui mina omal ajal. Ta võitis ainult [Kreeka] ralli, kuid on olnud terve hooaja jooksul järjepidev. Seega sõitis ta targalt ning on pidanud nägema kõvasti vaeva, et saada hooajaks vajalik raha kokku. Tean, kui raske on tal olnud. Käia ustelt ustele, et paluda ühte dollarit. See [MM-tiitel] on tulnud raske töö tulemusena, kuid sellega kaasneb ka väärt tasu. See on suurepärane võimalus karjääri alustamiseks ning kindlasti loodame, et uus põlvkond kasvab peale,“ sõnas Tänak.