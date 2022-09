JWRC maailmameister Robert Virves: viimase päeva katsed olid väga karmid – isegi karmimad, kui ma ootasin

„Tunne on päris hea, ma ütleks,“ muheles vastne ilmameister JWRC pressiteate vahendusel. „Ilmselgelt pole ma veel päriselt aru saanud, mida ma saavutasin, aga jah, tunnen end väga hästi.“

Virves ütles, et proovis võtta Kreeka rallit nagu mistahes muud võistlust. Samas olid Kreeka olud autode ja rehvide jaoks väga karmid, nii et seal tiitli otsustamine oli paras katsumus, tunnistas eestlane. Eriti pärast sarnastes oludes sõidetud Portugali rallit, kus Virvese masinal purunes lausa seitse rehvi.

„Nii et siia tulek polnud mitte just kõige lihtsam ülesanne, aga nagu ma ütlesin, ei tundnud ma mingit suurt survet, pidin lihtsalt varasematest vigadest õppima ja proovisin anda endast kõik. Ja ma arvan, et see õnnestus väga hästi,“ jätkas Virves.

„Ma lihtsalt üritasin endas mitte stressi tekitada. Ärkasin hommikul üles, jõin tavalise kohvi, võtsin auto ja läksin rajale. Muidugi oli mul viimaseks päevaks strateegia, sest katsed olid väga-väga karmid – isegi karmimad, kui ma ootasin. Kuid vahe järgmisega oli õnneks piisav. Samas ma teadsin, et ma ei saa liiga ettevaatlikult võtta, sest teeolud olid neil katsetel minu arvates sel nädalavahetusel kõige hullemad. Ma püüdsin olla kiire kohtades, kus tee tundus turvaline ning hoidsin tagasi natuke karmimatel lõikudel, et olla 110 protsenti kindel, et rehvid ja auto peavad vastu.

Kuid isegi siis oli meil üllatusi nagu ralli suurim kivi, mis oli pimenurga taga ja mul polnud võimalust seda vältida. Aga õnneks läks kõik hästi!“

JWRC sarja juht Maciej Woda polnud eestlase suunal jagatud kiitusega kitsi.