Sõge Giannis, lustiv Luka ja meeletu Markkanen näitavad EMil, et NBA mehed on ikkagi NBA mehed

Tänavust korvpalli-EMi hinnati juba enne turniiri algust üheks kõigi aegade tugevaimaks, sest kohal on ka terve posu maailma vägevaimas kossusarjas ehk NBAs möllavaid mängijaid. Ning need mehed polegi ootusi petnud: kui võtta EMi skoorijate esikümme, siis sealt kaheksa korvpallurit teenib oma igapäevaleiba just nimelt NBAs.