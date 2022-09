Williamsi vormelipiloot vajas ootamatu operatsiooni järel hingamisaparaadi abi

Williams andis teada, et 26aastasel võidusõitjal tekkisid operatsioonijärgsed „anesteetilised tüsistused“ ja ta vajas intensiivravi osakonnas hingamisaparaadi abi. Õnneks seal tema olukord stabiliseerus ja pühapäeva hommikul sai ta tagasi Monza San Gerardo haigla üldosakonda. Koju peaks ta pääsema teisipäeval.

Alboni asemel võttis Monzas Williamsi vormelis koha sisse varusõitja Nyck de Vries, kes lõpetas Max Verstappeni võiduga lõppenud etapi üheksanda kohaga. Tiim on optimistlikult meelestatud ja loodab, et 30. septembril toimuvaks Singapuri GP-ks on Albon täielikult taastunud ja istub taas rooli taha.