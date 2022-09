Miks ei esinda Itaalias mängiv jalgpallitalent Eesti koondist?

Kui Oliverist rääkida, siis kuidas tal läheb?

Interist Torinosse minek oli meile väga hea uudis. Kaks päris rasket aastat on seljataga, eriti viimane. Eelmisel suvel pakuti Oliverile uut lepingut, aga ta ei võtnud vastu. Kui Inter poleks teda praegu maha müünud, siis oleks järgmisel aastal Oliver tasuta ära läinud. Mul pole midagi Interi vastu, sest see ongi äri. Inimesed teevad oma tööd täpselt nii, nagu tahavad. Enne olin naiivne ja arvasin, et kui hästi mängida, siis probleemi pole. Tuleb välja, et kõik ei ole absoluutselt nii must ja valge.