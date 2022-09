Häberli tulevikutähtedest: Shein ja Tunjov on end tõestanud, Palumetsal ootab see ees, aga Jürgens ja Vetkal on veel noortetasemel

Meeskonna nimekiri on veidi lühem, kui eelnevates koondiseakendes, sest pidada on vaid kaks mängu. Nii on jäänud seekord kõrvale meeskonna raudvarad nagu Sander Puri ja Artur Pikk – kuna ees ootavad mängud, kus Eestil on ründekohustus, siis on kaasatud vaid kaks kaitsva suunitlusega ääremängijat, kelleks Taijo Teniste ja Ken Kallaste.