TOHOH! Ronaldo mõtleb Saudi Araabia klubiga liitumisele

Cristiano Ronaldo püüdis terve suve jooksul Manchester Unitedist lahkuda, sest tahtis mängida meistrite liigas. Paraku ei tundnud ükski klubi tema vastu huvi, teiste seas ütlesid 37aastasest portugallasest ära Londoni Chelsea, Madridi Atletico ja Müncheni Bayern. Küll aga pakkus lepingut üks Saudi Araabia klubi, kuid vutistaar keeldus sellest, sest tahtis jätkata mängimist kõrgeimal tasemel. Väidetavalt võib ta nüüd aga ümber mõelda, sest pakkumine on nii müstiliselt hea, et isegi viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud ründajal on sellele keeruline ära öelda.