Peep Pahvi kauaoodatud avavalss läheneb! „Enamik spordisõpru teab tema karust kihti, kuid selle all on tal suur süda.“

Viinakuu esimesel päeval teeb Eesti spordiajakirjanduse raskekahurväelaste sekka kuuluv Peep Pahv oma peatreeneridebüüdi koduse kossuskeene kõrgeimal tasandil, kui tema juhendatav Keila KK kohtub Eesti-Läti ühisliigas võõrsil Läti ülikooliga. Pahvi edulugu treenerina on seda muljetavaldavam, et Keila koosseisust suure osa moodustavad mängijad, kellega ta tosin aastat tagasi oma treeneriteed alustas – need poisid olid siis kümneaastased!