NBA määras Sunsi omanikule keelu seksuaalse väärkohtlemise ja rassistliku kõnepruugi eest

NBA juht Adam Silver vabandas avalduses juhtunu pärast. „Juurdluses kirjeldatud käitumine on nii murettekitav kui ka pettumust valmistav. Olenemata positsioonist, võimust või kavatsustest peame kõik tähelepanu pöörama rassistliku ja alandava keelekasutuse ja käitumise kahjustavale ning haiget tekitavale mõjule. Terve NBA eest vabandan kõigi ees, keda mõjutas uuringu aruandes kirjeldatu. Peame olema paremad,“ vahendas Silveri teadaannet New York Times.

Sarver, kes on ka naiste korvpalliliiga WNBA klubi Phoenix Mercury omanik, teatas, et võtab süü omaks. „Kuigi ma ei nõustu kõigega, mis aruandes kirjas, tahaksin vabandada oma töötajate ees, keda solvasin oma sõnakasutusega. Võtan vastutuse kõige ees, mida olen teinud. Mul on kahju, et tegin haiget ning need need vead, mis ma tegin, pole kooskõlas minu isiklike väärtushinnangutega.“