SÕNASÕDA! Jürgen Klopp mõnitas Chelsea uut omanikku

Kui varem oli Chelsea venelaste ja Roman Abramovitši nägu, siis Boehly tahab klubisse ja Inglismaale tuua Ameerika tegumoodi. „Ma loodan, et Premier League proovib Ameerika spordilt õppust võtma. Äkki mõeldakse, et „miks me ei tee alumisele nelikule oma finaalturniiri? Miks pole meil tähtede mängu?“ sõnas ta hiljuti Inglismaa meediale.