Teadlane leidis Haalandi fenomenile üllatava selgituse

Norra väravamasin Erling Braut Haaland ei vajanud Dortmundi Borussiast Manchester Citysse siirdudes just palju aega, et end Inglismaa klubis kehtestada. Kuue Premier League'i mänguga on tema kontol kümme väravat, lisaks kõmmutas ta kaks kolli ka City meistrite liiga hooaja avamängus, kui 4 : 0 tümitati Sevillat. 22aastase imemehe fenomeni võttis teaduslike meetoditega uurida jalgpalli- ja psühholoogiaprofessssor Geir Jordet.