Tanel Tein: EM on olnud meeskondliku kaitsemängu võidukäik

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel on juba enne poolfinaale selge, et NBA superstaaridel Giannis Antetokoúnmpol, Luka Dončićil või Nikola Jokićil jääb võidukarikaga triumfeerimata, sest nende koondised ehk vastavalt Kreeka, Sloveenia ja Serbia on juba konkurentsist pudenenud. „Meeskondlik mäng,“ sõnastas endine tippkorvpallur ja Go3 telekanalites EMi matše kommenteerinud Tanel Tein sellel turniiril kaugele jõudnud tiimide edu valemi.