Kuidas ärkas legendaarne ralli varjusurmast? "Istusime maha, arutasime ja siin me oleme."

Kuidas tuli üldse idee tuua võidukihutamine taas Paidesse? Etapi üks korraldajaid Alari Lunts ütles, et oli sellele pikalt mõelnud ning lõpuks otsustati see tänavu ära teha. „Oleme oma klubiga päris mitu aastat korraldanud Pandivere rahvarallit. Tükk aega mõtlesime sellele, et võiks ka Paides. Mullu istusime maha, arutasime ja siin me oleme,“ selgitas ta Õhtulehele.