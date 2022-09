PÖÖRANE MEES: kolm nädalat tagasi kaks kuuli kerre saanud Ameerika jalgpallur annab juba trennis kuuma

Meeskonna peatreener Ron Rivera tunnistas, et oli sündmustest kuuldes šokis. Koos meeskonnaga käidi viga saanud mängijal ka haiglas külas. „See on väga õnnetu olukord, aga arvestades, mis võinuks juhtuda, siis läks tal mõnes mõttes õnnelikult. Nüüd keskendume taastumisele. Kui arstid lubavad ta platsile, siis võib ta naasta. Ta on väga vinge noor mees, mitte ainult suurepärane jalgpallur,“ sõnas Rivera BBC vahendusel augusti lõpus.

Nüüd, kui traagilistest hetkedest on möödas ligi kolm nädalat, avaldas Commandersi meeskond oma kodulehel, et Robinson on juba trennis tagasi. „Kolmapäeval sõitis ta ratast, neljapäeval tegi kiiruslikke harjutusi. Robinsonil on endiselt ees pikk taastumine, aga tema areng on ilmselgelt olnud muljetavaldav.“