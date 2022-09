Kobe’ist Giannise ja Dr. J-st Iversonini ehk Suurimad superstaarid, kellega Eesti korvpallurid kunagi maid on jaganud

Eesti korvpallurite teed on ristunud kõikvõimalike maailma tippudega. Nii on Eesti korvpallikoondis viimase kuu jooksul mänginud näiteks Luka Doncici (ja Sloveenia) ning Giannis Antetokounmpo (ja Kreeka) vastu, palju ei puudunud ka sellest, et EMil oleksime grupist edasi saanud ja Nikola Jokiciga (ja Serbiaga) madistanud. Õhtuleht otsis kokku superstaarid, kelle vastu on Eesti korvpallurid ühel või teisel ajal mängida saanud ja panime nad ritta. Mitte ainult mänguoskuste järgi, vaid võtsime arvesse, kui suure pärandi need korvpallurid endast maha on jätnud.