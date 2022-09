Laskesuusapere jättis venelased ja valgevenelased õue külmetama. „Kogu spordimaailm ja olümpialiikumine mädaneb.“

Agressorriigi Venemaa ja tema truu kaaslase Valgevene koondised polnud oodatud juba kevadistele MK-etappidele. Eile toimunud hääletusel pooldasid 39 riiki seda, et keeld jätkub. Kaks olid vastu ning viis jäid erapooletuks.

Selle poolt, et Venemaa ja Valgevene alaliitude liikmelisus IBUs oleks jätkuvalt peatatud, oli 40 riiki. Vastu oli üks, erapooletuid neli ning üks hääl oli kehtetu. Kaua keelud kehtivad, sõltub neist endist. IBU nõuab, et nood alaliidud võtaksid selge sõjavastase seisukoha ning ükski nende sportlane ega muu töötaja poleks seotud armeega.

Vastavalt reeglitele kongressil sõna saanud Venemaa laskesuusaliidu president Viktor Maigurov ja tema Valgevene ametivend Andrian Tsibulski polnud asjade sellise käiguga mõistagi rahul. Nad nimetasid seda muuhulgas poliitika ja spordi segamiseks, ohtlikuks pretsedendiks ning alale halva kuulsuse toomiseks.

Vene meediale andis Maigurov võrdlemisi optimistliku kommentaari. „Saadame IBU-le päringu täpsustamaks, millistele kriteeriumitele peame vastama. Kaitseme oma sportlaste huve. Rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach ütles, et ta ei välista Venemaa ja Valgevene sportlaste naasmist neutraalse lipu all. Usun, et dialoog on läinud selles suunas, et kevadised otsused vaadatakse üle ja liigutakse sportlaste huvide suunas,“ vahendab Maigurovi sõnu Sport-Ekspress.

Ta lisas: „Saksamaa, Prantsusmaa ja mõne teise riigi sportlased on samuti armee palgal. Kui Vene sportlastele öeldakse, et nad ei tohi olla sõjaväega seotud, kui tahavad pääseda rahvusvahelistele võistlustele, siis olen on kindel, et 99 protsenti neist lahkub armeest hommepäev. Usun, et kvootide osas tuleb eraldi otsus. Pakun, et meile jääb mingi miinimumkvoot, ilmselt neli sportlast. Seejärel tõestame oma taset tulemustega. See on praegu minu väikseim mure.“